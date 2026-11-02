2 November 2026

Passione per la performance

Ispirato al tema "passione per le prestazioni", lo stand Castrol (S53, Padiglione 9) sarà suddiviso in tre zone dedicate, ognuna delle quali metterà in mostra un diverso aspetto del marchio – corse, tecnologia e passione – e inviterà i visitatori a immergersi nel mondo delle motociclette.

Lo stand interattivo, che racchiude l'intera gamma di prodotti ad alte prestazioni di Castrol, evocherà l'avanzata linea completa di prodotti. I visitatori potranno accedere alla Pit Lane, dove potranno provare l'emozione della MotoGP™ in un simulatore con una Honda LCR. Avranno inoltre accesso a un esclusivo photo booth MotoGP™ e a cimeli dei team di gara, tra cui tute e guanti in pelle. Il Race Garage permetterà ai visitatori di scoprire di più sull'intera gamma di prodotti Castrol, incluso POWER1 ULTIMATE. I tecnici Castrol saranno a disposizione per fornire consigli sulla cura della moto e sul miglior utilizzo dei prodotti Castrol.

Dal 2017, Castrol fornisce lubrificanti ai marchi di veicoli a due ruote del Gruppo Piaggio, tra cui Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi. La partnership strategica globale di Castrol con Piaggio la designa come fornitore raccomandato di oli motore per tutti i suoi marchi.

Castrol può inoltre vantare una lunga tradizione nel motorsport. Da oltre sessant'anni, Castrol è il partner privilegiato di Honda nelle competizioni motociclistiche, con oltre 500 vittorie all'attivo, tra cui 25 Campionati del Mondo Costruttori nella Classe Premier. Lo stand metterà in mostra la storia di Castrol nel motorsport e il suo costante impegno nello sviluppo di lubrificanti per motociclette, sia per uso stradale che agonistico.

Oltre all'intrattenimento e alle attività collaterali, i visitatori potranno anche scoprire la gamma completa di prodotti Castrol per motociclisti, dai lubrificanti di alta qualità ai prodotti per la cura della moto, con soluzioni pensate per supportare le prestazioni, la protezione e la manutenzione del motociclista.