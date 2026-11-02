2 November 2026

Passion pour la performance

Inspiré par le thème « la passion de la performance », le stand Castrol (S53, Hall 9) sera divisé en trois zones dédiées, chacune présentant un aspect différent de la marque – la course, la technologie et la passion – et invite les visiteurs à s'immerger dans l'univers des motos.

Présentant la gamme de produits haute performance de Castrol, le stand interactif offrira un aperçu complet de ses fonctionnalités avancées. Les visiteurs pourront se rendre dans les stands et vivre l'adrénaline du MotoGP™ grâce à un simulateur pilotant une Honda LCR. Ils auront également accès à un photomaton MotoGP™ exclusif et à des souvenirs des écuries de course, notamment des combinaisons et des gants en cuir. L'espace « Race Garage » permettra aux visiteurs d'en apprendre davantage sur l'ensemble de la gamme Castrol, y compris POWER1 ULTIMATE. Les experts Castrol seront présents pour prodiguer des conseils sur l'entretien des motos et l'utilisation optimale des produits Castrol.

Depuis 2017, Castrol fournit des lubrifiants aux marques de deux-roues motorisés du groupe Piaggio, notamment Piaggio, Vespa, Aprilia et Moto Guzzi. Son partenariat stratégique mondial avec Piaggio désigne Castrol comme fournisseur recommandé d'huile moteur pour l'ensemble de ses marques.

Castrol bénéficie également d'une longue tradition en sport automobile. Partenaire privilégié de Honda en compétition moto depuis plus de soixante ans, Castrol a remporté ensemble plus de 500 victoires, dont 25 titres de champion du monde des constructeurs en catégorie reine. Le stand mettra en lumière cet héritage et l'engagement constant de Castrol dans le développement de lubrifiants pour motos de route et de compétition.

Outre les animations et les activités proposées, les visiteurs pourront également découvrir la gamme complète de produits Castrol pour motos, des lubrifiants haut de gamme aux produits d'entretien, avec des solutions conçues pour optimiser les performances, la protection et l'entretien des motos.