Une offre intégrée de gestion thermique destinée aux centres de données

29 septembre 2026

Pour répondre à une demande grandissante liée à l'intelligence artificielle et au calcul à haute performance, Castrol a lancé aujourd'hui Castrol CORE, une nouvelle offre de bout en bout dans son activité de gestion thermique des centres de données. Cette offre a pour objectif d'aider les clients à gérer des besoins en refroidissement de plus en plus complexes, depuis les premières étapes de la conception jusqu'à l'exploitation quotidienne.



Castrol CORE illustre l'évolution de l'activité de refroidissement de Castrol, jusqu'alors axée sur les produits, vers une approche intégrée et axée sur les services, qui rassemble un réseau de partenaires spécialisés dans les produits, les infrastructures, la conception et les services, afin d'attribuer aux clients un interlocuteur unique tout au long de la chaîne de valeur, plutôt que de devoir coordonner plusieurs fournisseurs.

Dans le cadre de Castrol CORE, Castrol collaborera avec ses clients dès les premières phases de développement de l'infrastructure des centres de données, en ajoutant de nouvelles capacités de conception à son offre existante de soutien au déploiement, à la mise en service, à l'exploitation et à la maintenance. Cette évolution se fonde sur une étude sectorielle réalisée par Castrol, qui a mis en évidence la demande accrue de solutions intégrées de gestion thermique capables de réduire la complexité due à la gestion de plusieurs technologies et fournisseurs. L'étude a également souligné que les difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement et le coût élevé des défaillances représentaient des préoccupations majeures pour le secteur.



Au cœur de l'offre se trouve la technologie de refroidissement de Castrol, qui a été testée et validée par les principaux fabricants de puces et de matériel informatique, notamment NVIDIA et Intel. Cela donne aux clients l'assurance que cette technologie est en mesure de suivre le rythme des infrastructures d'IA de nouvelle génération. L'offre s'appuie sur les installations mondiales de technologie et d'essais de Castrol, telles que ses laboratoires au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne et en Chine, ainsi que sur des laboratoires communs répartis dans toute l'Asie et sur un réseau de prestataires de services couvrant plus de 150 pays. Ce réseau permet de poursuivre les essais, la validation et la surveillance sur site tout au long du cycle de vie d'une installation, et aide ainsi les clients à réduire le risque de coûteuses interruptions.

Les clients nous font savoir qu'ils ne veulent pas simplement un énième produit isolé. Ils recherchent des partenaires expérimentés qui puissent les aider à relever l'ensemble des défis de la gestion thermique. Grâce à notre technologie éprouvée, à notre présence mondiale, et surtout à nos compétences en conception, nous sommes à même d'accompagner nos clients à chaque étape d'un projet, en leur assurant la tranquillité d'esprit nécessaire pour qu'ils puissent se concentrer sur la suite. Peter Huang, président mondial de la division « Centres de données et gestion thermique » chez Castrol,

Soutenue par plus de 127 ans d'expérience dans la formulation de fluides pour des applications critiques, l'offre Castrol CORE se concentrera dans un premier temps sur les systèmes de refroidissement des centres de données, tout en proposant une plateforme qui devrait progressivement étendre la solution de gestion thermique de Castrol à d'autres applications.

À propos de Castrol CORE

L'offre Castrol CORE est la solution intégrée de refroidissement de Castrol, qui allie compétences en conception, technologie de refroidissement et services tout au long du cycle de vie afin d'accompagner les clients qui comptent sur le refroidissement pour assurer la bonne marche de leurs activités.



L'offre Castrol CORE entend répondre aux exigences des systèmes de refroidissement des centres de données, depuis les premières étapes de conception et de définition des spécifications jusqu'à l'assistance continue, en passant par le déploiement, la mise en service, l'exploitation et la maintenance.