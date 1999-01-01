La configuración varía de un modelo a otro, pero estos son los líquidos para VE que es más probable que encuentres:

Entonces, si el aceite de motor queda fuera de la lista, ¿qué fluidos necesita un carro eléctrico? La mayoría de los VE usan refrigerante, líquido de frenos y líquido limpiaparabrisas. Según el diseño, también pueden usar fluido de transmisión u otros lubricantes en el tren motriz eléctrico.

Consejo profesional: ¿no sabes si un vehículo es totalmente eléctrico o un híbrido enchufable? El tubo de escape lo delata enseguida: un vehículo totalmente eléctrico no lo tiene, mientras que un híbrido enchufable sí.

Sin embargo, los híbridos son la excepción: si el carro tiene un motor a gasolina, ese motor sigue necesitando aceite, así como cambios a intervalos regulares.

Esa configuración más sencilla es una de las razones por las que los VE de batería suelen requerir menos mantenimiento de rutina. El Departamento de Energía de EE. UU. (DOE, por sus siglas en inglés) señala que tienen menos piezas móviles, menos líquidos que deben reemplazarse con regularidad y un menor desgaste de los frenos , ya que el frenado regenerativo se encarga de parte de la desaceleración del vehículo.

Un motor eléctrico funciona de forma distinta. En lugar de quemar combustible y mover cientos de piezas lubricadas, un VE usa energía eléctrica para hacer girar su motor. Sin motor de combustión ni aceite circulando por el vehículo, ¿los carros eléctricos necesitan cambio de aceite? Para nada: no hay filtro que reemplazar ni aceite usado que drenar.

Para entenderlo, conviene repasar qué hace normalmente el aceite de motor . En un auto a gasolina típico, el aceite circula alrededor de los componentes del motor que se mueven a gran velocidad para reducir la fricción, controlar el calor y ayudar a protegerlos contra el desgaste.

Eso no significa que los VE funcionen sin líquidos. ¿Qué líquidos necesita un carro eléctrico? Principalmente refrigerante (anticongelante), líquido de frenos, líquido limpiaparabrisas y, en muchos diseños, un fluido de transmisión especializado u otros lubricantes del tren motriz. Los líquidos y el calendario de servicio varían según el vehículo, así que la última palabra la tiene el manual del propietario.

Los carros totalmente eléctricos no necesitan aceite de motor porque no tienen un motor de combustión interna. No hay pistones, cilindros ni cigüeñal que exijan la lubricación constante que requiere un auto a gasolina. Por eso, tampoco hay que programar el tradicional cambio de aceite de motor.

El refrigerante merece especial atención, porque algunos VE usan circuitos de enfriamiento independientes para la batería, el motor y la electrónica de potencia. Pero no empieces a abrir depósitos para investigar. Estos sistemas pueden requerir líquidos y procedimientos de servicio específicos del vehículo, así que consulta el manual del propietario antes de agregar o reemplazar cualquier cosa.

Consejo profesional: antes de rellenar cualquier líquido de un VE, consulta en el manual del propietario la especificación exacta. Los sistemas de enfriamiento y del tren motriz de los VE pueden requerir líquidos específicos del vehículo, y un producto que parece el adecuado podría no ser compatible.

¿Porqué los carros eléctricos necesitan fluidos de transmisión especializados?

Aunque no tengan una transmisión tradicional de varias velocidades, muchos VE siguen usando engranajes y rodamientos para transferir la potencia del motor eléctrico a las ruedas. Esos componentes necesitan lubricación para reducir la fricción, controlar el calor y protegerse contra el desgaste.

Pero este fluido puede enfrentar un reto de equilibrio incluso más exigente que el de un fluido de transmisión convencional. Algunas unidades de propulsión eléctrica colocan el motor en contacto directo con el fluido, por lo que la fórmula debe proteger las piezas mecánicas y, al mismo tiempo, funcionar de forma segura alrededor de los componentes eléctricos y el cableado de cobre. Además, los motores de los VE pueden entregar un alto torque desde el arranque y girar a velocidades muy altas, lo que suma calor y esfuerzo al tren motriz.

Por eso importa usar el fluido de transmisión para VE correcto. SAE International, una organización global que desarrolla normas técnicas para la industria automotriz y, en general, para el sector de la movilidad, incluye las propiedades eléctricas y la compatibilidad con los materiales de propulsión eléctrica entre las consideraciones adicionales de desempeño para estos fluidos. Arriesgarse con un producto cualquiera del anaquel no vale la pena: sigue la especificación del fabricante del vehículo.

¿En qué se diferencian los líquidos para VE de los líquidos automotrices convencionales?

A primera vista, podría parecer que los líquidos para VE y los líquidos automotrices convencionales cumplen las mismas funciones. En la práctica, las fórmulas para VE pueden enfrentar exigencias adicionales, ya que en ocasiones operan cerca de baterías, motores eléctricos, cableado de cobre y electrónica de potencia.

Segúnla aplicación, un líquido para VE puede necesitar:

Soportar la exposición eléctrica: algunos líquidos entran en contacto con componentes eléctricos, por lo que sus propiedades eléctricas deben ser adecuadas para el sistema.

algunos líquidos entran en contacto con componentes eléctricos, por lo que sus propiedades eléctricas deben ser adecuadas para el sistema. Funcionar con materiales especializados: las unidades de propulsión de los VE pueden contener cableado de cobre, recubrimientos, sellos y plásticos que requieren una composición química compatible.

las unidades de propulsión de los VE pueden contener cableado de cobre, recubrimientos, sellos y plásticos que requieren una composición química compatible. Controlar el calor: ciertos líquidos para VE ayudan a disipar el calor de los motores, las baterías o la electrónica de potencia.

ciertos líquidos para VE ayudan a disipar el calor de los motores, las baterías o la electrónica de potencia. Favorecer la eficiencia: las fórmulas de menor viscosidad pueden reducir las pérdidas de energía y, al mismo tiempo, seguir protegiendo los engranajes y rodamientos que giran a gran velocidad.

las fórmulas de menor viscosidad pueden reducir las pérdidas de energía y, al mismo tiempo, seguir protegiendo los engranajes y rodamientos que giran a gran velocidad. Rendir durante intervalos prolongados: algunos líquidos para VE están diseñados para permanecer más tiempo en uso, aunque el calendario de servicio del fabricante sigue determinando cuándo corresponde la inspección o el reemplazo.

En otras palabras, no basta con pensar que “un líquido es un líquido”. El producto correcto tiene que funcionar como parte de todo el sistema de propulsión eléctrica, no solo mantener lubricados algunos engranajes.

¿Quémantenimiento necesita un carro eléctrico en lugar del cambio de aceite?

¿Un carro eléctrico necesita cambio de aceite? No, pero por tentador que sea creer que es un vehículo “libre de mantenimiento”, olvidarse de los cambios de aceite no lo exime de todos los cuidados. Los VE siguen teniendo llantas, frenos,

piezas de la suspensión, sistemas de enfriamiento y filtros de aire de la cabina que requieren servicio programado.

Estos son los principales elementos que debes vigilar:

Llantas: las baterías de los VE añaden peso y el motor entrega el torque de inmediato. Esa combinación puede hacer que la presión de las llantas, el desgaste de la banda de rodamiento, la alineación y la rotación sean especialmente importantes.

las baterías de los VE añaden peso y el motor entrega el torque de inmediato. Esa combinación puede hacer que la presión de las llantas, el desgaste de la banda de rodamiento, la alineación y la rotación sean especialmente importantes. Frenos: el frenado regenerativo suele reducir el desgaste de las pastillas (balatas) y los rotores (discos), pero el sistema hidráulico sigue usando líquido de frenos. Los frenos convencionales también necesitan inspecciones periódicas, sobre todo si se usan poco.

el frenado regenerativo suele reducir el desgaste de las pastillas (balatas) y los rotores (discos), pero el sistema hidráulico sigue usando líquido de frenos. Los frenos convencionales también necesitan inspecciones periódicas, sobre todo si se usan poco. Sistemas de enfriamiento: los circuitos de enfriamiento de la batería y de la propulsión eléctrica pueden requerir inspección o reemplazo del líquido según los intervalos que especifique el fabricante.

los circuitos de enfriamiento de la batería y de la propulsión eléctrica pueden requerir inspección o reemplazo del líquido según los intervalos que especifique el fabricante. Filtros de aire de la cabina: también acumulan polvo y residuos, y deben reemplazarse igual que en cualquier otro carro.

también acumulan polvo y residuos, y deben reemplazarse igual que en cualquier otro carro. Suspensión y dirección: los bujes, las articulaciones, los amortiguadores y otras piezas móviles siguen siendo parte fundamental de la ecuación.

los bujes, las articulaciones, los amortiguadores y otras piezas móviles siguen siendo parte fundamental de la ecuación. Limpiaparabrisas y su líquido: no son precisamente de alta tecnología, pero notarás enseguida si descuidaste alguno de los dos.

Esa carga de mantenimiento más ligera es una de las ventajas de manejar un VE. Aun así, “menos mantenimiento” no es lo mismo que “cero mantenimiento”. Sigue el calendario de servicio del manual del propietario y no esperes a notar algo raro para darle al carro una revisión completa.

¿Castrol® fabrica líquidos para carros eléctricos?

Sí. Castrol desarrolló Castrol ON, una gama de líquidos avanzados diseñados en función de las exigencias particulares de los vehículos eléctricos.

La líneaincluye:

Castrol ON EV Transmission Fluids, formulados para reducir las pérdidas de energía y, al mismo tiempo, contribuir a la protección del tren motriz y a la eficiencia de la transmisión.

Castrol ON EV Thermal Fluids, desarrollados para ayudar a limitar las temperaturas que alcanzan las celdas de la batería durante la carga ultrarrápida.

Castrol ON EV Greases, diseñadas para proteger los componentes y favorecer un funcionamiento eficiente.

Sin embargo, hay un detalle importante que debes tener en cuenta: no todos los productos Castrol ON están a la venta al público. Los Castrol ON Dry Transmission EV Fluids están disponibles para talleres y distribuidores, mientras que las demás líneas de líquidos Castrol ON para VE están disponibles para los fabricantes de vehículos.

Por eso, antes de comprar cualquier producto, usa el buscador de productos de Castrol para encontrar el líquido que coincida con la especificación exacta del fabricante y confirmar que esté aprobado para tu vehículo. Puede que Castrol ON suene como una sola familia de productos, pero los requisitos de los líquidos para VE siguen siendo específicos de cada vehículo.