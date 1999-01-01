Stonepeak completa la adquisición de una participación mayoritaria de control en Castrol de bp
Londres y Nueva York, 2 de noviembre de 2026 – Stonepeak, una firma líder en inversiones alternativas especializada en infraestructura, anunció hoy que completó la adquisición de una participación del 65 % en Castrol, líder mundial en lubricantes, de BP p.l.c. («bp») (NYSE: BP) (LON: BP). bp conservará una participación minoritaria del 35 % en Castrol.
Con el respaldo de Stonepeak y el apoyo continuo de bp, Castrol reforzará su posición como uno de los mayores proveedores mundiales de lubricantes y fluidos de gestión térmica de importancia crítica, destinados a los mercados finales de automoción de consumo, comercial e industrial. La nueva estructura de propiedad otorga a Castrol una mayor flexibilidad financiera y operativa, lo que le permitirá acelerar su crecimiento tanto en los mercados en los que ya opera como en mercados adyacentes, con el respaldo de la tecnología de la marca, sus relaciones con los clientes y su alcance global.
Tal como se indica en el comunicado de prensa, Canada Pension Plan Investment Board (“CPP Investments”) también invertirá en apoyo a la operación en calidad de titular minoritario indirecto.
Con motivo del cierre, se ha designado un nuevo Consejo de Administración para Castrol, el cual estará presidido por Ben van Beurden, presidente de Clariant AG y ex director ejecutivo de Shell plc. El Consejo estará compuesto por cuatro directores independientes, incluidos el presidente, tres directores afiliados a Stonepeak, dos directores de bp y un director de CPP Investments. Cada uno de los directores aporta una experiencia significativa y relevante que será beneficiosa para Castrol.
Castrol es una de las principales marcas de lubricantes a nivel mundial, que atiende a clientes y consumidores en los sectores automotriz, marítimo, industrial y energético. Las marcas de Castrol son reconocidas a nivel mundial por su calidad superior y alto rendimiento, fruto del compromiso de la empresa con la innovación y la tecnología de vanguardia. Con productos comercializados en más de 150 países, Castrol ha contribuido a mantener el movimiento en carreteras y circuitos de carreras, así como en el aire, el mar y el espacio, durante más de 127 años.
Castrol cuenta con el respaldo de Stonepeak, una destacada firma de inversión alternativa que posee una participación mayoritaria de control, y de BP p.l.c. (“bp”) (NYSE: BP) (LON: BP). Castrol tiene su sede en el Reino Unido y cuenta con más de 6,000 empleados en todo el mundo. Para obtener más información, visite: www.castrol.com
Stonepeak es una firma líder en inversiones alternativas especializada en infraestructura, con aproximadamente $98,000 millones en activos bajo gestión. Mediante su inversión en empresas de carácter defensivo y activos tangibles a escala global, Stonepeak busca generar valor para sus inversores y para las empresas de su cartera, centrándose en la protección frente a riesgos a la baja y en la obtención de sólidos rendimientos ajustados al riesgo. Stonepeak, en su calidad de promotor de vehículos de inversión en capital privado y crédito, aporta capital, apoyo operativo y una colaboración comprometida para impulsar el crecimiento de las inversiones en sus sectores objetivo, entre los que se incluyen la infraestructura digital, la energía y la transición energética, el transporte y la logística, y el sector inmobiliario.
Stonepeak tiene su sede en Nueva York, con oficinas en Houston, Washington D. C., Londres, Hong Kong, Seúl, Singapur, Sídney, Tokio, Abu Dabi y Riad. Para obtener más información, visite www.stonepeak.com
Stonepeak:
Maya Brounstein
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Castrol:
Victoria Johnson