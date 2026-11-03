3 November 2026

Pasión por el rendimiento

Castrol estará presente en EICMA 2026 con un stand que ofrece una experiencia inmersiva, diseñado para dar vida al mundo de las carreras y el rendimiento de las motocicletas.

Inspirado en el tema "pasión por el rendimiento", el stand de Castrol (S53, pabellón 9) contará con tres zonas dedicadas, cada una de las cuales mostrará un aspecto diferente de la marca (carreras, tecnología y pasión), e invita a los visitantes a sumergirse en el mundo de las motocicletas.

El stand interactivo, que presenta la línea de productos de alto rendimiento de Castrol, evocará la gama completa de productos avanzados. Los visitantes podrán recorrer el Pit Lane y experimentar la emoción de MotoGP™ en un simulador con una motocicleta Honda LCR. También tendrán acceso a un fotomatón exclusivo de MotoGP™ y recuerdos del equipo de carreras, incluyendo trajes y guantes de cuero. El Race Garage permitirá a los asistentes conocer más sobre la gama completa de productos Castrol, incluyendo POWER1 ULTIMATE. Los tecnólogos de Castrol estarán disponibles para brindar consejos sobre el cuidado de la motocicleta y cómo usar mejor la gama de productos Castrol.

Desde 2017, Castrol suministra lubricantes para las marcas de vehículos de dos ruedas del Grupo Piaggio, incluidas Piaggio, Vespa, Aprilia y Moto Guzzi. La alianza estratégica global de Castrol con Piaggio la designa como proveedor recomendado de aceite de motor para todas sus marcas.

Castrol también cuenta con décadas de experiencia en el mundo del automovilismo. Durante más de seis décadas, Castrol ha sido el socio preferido de Honda en las carreras de motos, celebrando juntos más de 500 victorias, incluyendo 25 Campeonatos Mundiales de Constructores de la categoría reina. El stand exhibirá la trayectoria de Castrol en el automovilismo y su compromiso constante con el desarrollo de lubricantes para motocicletas, tanto para uso en carretera como en competición.

Además del entretenimiento y las actividades, los visitantes también podrán descubrir la completa gama de productos para motocicletas de Castrol, desde lubricantes de primera calidad hasta productos para el cuidado de la moto, con soluciones diseñadas para mejorar el rendimiento, la protección y el mantenimiento de la motocicleta.