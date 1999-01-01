Επιτυχησ εγγραφη!

Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας στο πρόγραμμα Εγγύησης Κινητήρα Castrol. Έχετε εγγραφεί με επιτυχία στο πρόγραμμα.

Ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματός σας θα αποτελεί τα στοιχεία αναφοράς της εγγύησης σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Αν έχετε απορίες σχετικά με την Εγγύηση Κινητήρα Castrol, ανατρέξτε στη σελίδα Συχνές Ερωτήσεις .

Αν πρέπει να υποβάλετε αξίωση, χρησιμοποιήστε το έντυπο αξίωσης και ένα μέλος της ομάδας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να εξηγήσει τα επόμενα βήματα.

Σας ευχαριστούμε!

