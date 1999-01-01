Die Studie untersucht die komplexe Vielzahl neurophysiologischer Faktoren, die das Fahrgefühl und den Nervenkitzel beeinflussen können.
Bei Castrol teilen wir Ihre Leidenschaft für das Fahren. Während wir Castrol EDGE durch präzises Data Engineering für ultimative Leistung entwickeln – wollten wir auch die Wissenschaft hinter dem Gefühl „Fahrspaß“ ergründen. In einer unabhängigen Studie haben wir das komplexe Zusammenspiel neurophysiologischer Faktoren untersucht, die den Nervenkitzel hinter dem Lenkrad ausmachen. Dabei haben wir die relative Bedeutung der Geschwindigkeit analysiert sowie das absolute Optimum identifiziert: jenen Moment vollkommener Konzentration, in dem der Nervenkitzel hinter dem Lenkrad sein Maximum erreicht.
Für die Studie wurden die Teilnehmer mit speziellen Sensoren ausgestattet, die Gehirn-, Augen-, Herz- und Hautaktivität gemessen haben. Die Datenerhebung erfolgte während fünf verschiedener Tests auf einer speziellen Teststrecke in Großbritannien, bei denen die Probanden entweder selbst am Steuer saßen oder als Beifahrer teilnahmen. Die Erfassung und Analyse großer Mengen neurophysiologischer Daten erfolgte durch Brainbox, ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen für Neurowissenschaften, das fortschrittliche Technologien für die Hirnforschung, Schulungen und wissenschaftliche Unterstützung für Organisationen bereitstellt, die Forschung und klinische Studien durchführen.
Fahrspaß
Sehen Sie, wie die Teilnehmer getestet wurden, und entdecken Sie die wichtigsten Ergebnisse der Studie.
Unsere Castrol EDGE Studie „Thrill of Driving“ zum Thema „Fahrspaß“ legt nahe, dass der Nervenkitzel beim Fahren aus dem Zusammenspiel dreier Schlüsselfaktoren in höchster Intensität entsteht: körperlich (intensiver Zustand geistiger und physischer Stimulation), kognitiv (starke gedankliche Fokussierung auf die Fahraufgabe) und emotional (Erkennen der genauen Balance zwischen Aufregung und Anspannung).
Wenn einer dieser drei Faktoren ein Niveau überschreitet, das sich für den einzelnen Fahrer noch beherrschbar anfühlt (dies kann von Person zu Person erheblich variieren), kann er von den verschiedenen äußeren Reizen überwältigt werden, und das Erlebnis kippt vom Nervenkitzel in einen Zustand der Angst um. Aus neurophysiologischer Sicht verlagern sich die wichtigsten Stressindikatoren wie Herzfrequenz und Augenbewegungen in ein weniger konsistentes, weniger kontrolliertes Muster.
Unsere Castrol EDGE Studie zum „Fahrspaß“ legt zudem nahe, dass der Nervenkitzel besonders dann entsteht, wenn sich Fahrerinnen und Fahrer in einer kontrollierten, abgesicherten Umgebung hoch konzentriert fühlen und ihr Fahrzeug jederzeit sicher beherrschen. In diesem Zustand können sie einen neurophysiologischen „Flow-Zustand“ erreichen.
Castrol gab die Studie im Rahmen seines „Data-Engineered“-Ansatzes für die Produktentwicklung in Auftrag, um die Leistungsfähigkeit von Castrol EDGE hervorzuheben: Castrol EDGE – Data Engineering für ultimative Leistung.
Die Castrol Studie „Thrill of Driving“ im Detail
Lesen Sie die vollständige Geschichte im Detail, einschließlich des Studienansatzes und der Erkenntnisse zum Fahrerlebnis in einer kontrollierten Umgebung auf einer geschlossenen Strecke.Lesen Sie die ganze Geschichte
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