3 November 2026

Leidenschaft für Leistung

Castrol stellt auf der EICMA 2026 mit einem immersiven Standerlebnis aus, das die Welt des Motorradrennsports und der Performance zum Leben erwecken soll.

Unter dem Motto „Leidenschaft für Leistung“ präsentiert sich der Castrol-Stand (S53, Halle 9) in drei eigens dafür eingerichteten Bereichen, die jeweils einen anderen Aspekt der Marke – Rennsport, Technologie und Leidenschaft – in den Mittelpunkt stellen und die Besucher dazu einladen, in die Welt der Motorräder einzutauchen.

Der interaktive Messestand präsentiert Castrols Hochleistungsproduktlinie und vermittelt einen umfassenden Eindruck der fortschrittlichen Produktpalette. Besucher können die Boxengasse erkunden und im Simulator mit einem Honda LCR-Motorrad die Faszination der MotoGP™ hautnah erleben. Außerdem stehen ihnen eine exklusive MotoGP™-Fotobox und Erinnerungsstücke von Rennteams wie Lederkombis und Handschuhen zur Verfügung. In der Race Garage erfahren die Besucher mehr über Castrols gesamte Produktpalette, einschließlich POWER1 ULTIMATE. Castrol-Experten geben Tipps zur Motorradpflege und zur optimalen Anwendung der Castrol-Produkte.

Seit 2017 liefert Castrol Schmierstoffe an die motorisierten Zweiradmarken der Piaggio-Gruppe, darunter Piaggio, Vespa, Aprilia und Moto Guzzi. Im Rahmen der globalen strategischen Partnerschaft mit Piaggio ist Castrol als empfohlener Lieferant von Motorenöl für alle Marken des Unternehmens eingetragen.

Castrol kann zudem auf jahrzehntelange Motorsport-Tradition zurückblicken. Seit über sechs Jahrzehnten ist Castrol der bevorzugte Partner von Honda im Motorradrennsport und hat gemeinsam über 500 Siege errungen, darunter 25 Weltmeistertitel in der Konstrukteursklasse. Der Messestand präsentiert Castrols Motorsport-Tradition und das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für die Entwicklung von Motorradschmierstoffen für Straße und Rennstrecke.

Neben dem Unterhaltungsprogramm und den Aktionen können die Besucher auch das komplette Motorradproduktportfolio von Castrol entdecken, von Premium-Schmierstoffen bis hin zu Motorradpflegeprodukten, mit Lösungen, die die Leistung, den Schutz und die Wartung des Motorrads unterstützen.